Германия

Футболісти незадоволені головним тренером.

Головний тренер мюнхенської Баварії Юліан Нагельсманн піддається критики з боку футболістів клубу.

Як повідомляє Bayern & Germany із посиланням на журналіста Sport1.de Керрі Хау, два лідери колективу неодноразово критикували тактику та методи роботи молодого фахівця.

Одним з цих гравців є лідер та головна зірка німецького клубу Роберт Левандовські. Ім'я другого гравця невідомо.

Сам Нагельсманн знає про факт критики у свою сторону. Він дуже болісно приймає його.

Раніше Нагельсманн розповів журналістам щодо свого бачення розвитку футболу в майбутньому.