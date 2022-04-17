Футболісти незадоволені головним тренером.
Левандовські та Нагельсманн, Getty Images
17 апреля 2022, 21:55
Головний тренер мюнхенської Баварії Юліан Нагельсманн піддається критики з боку футболістів клубу.
Як повідомляє Bayern & Germany із посиланням на журналіста Sport1.de Керрі Хау, два лідери колективу неодноразово критикували тактику та методи роботи молодого фахівця.
Одним з цих гравців є лідер та головна зірка німецького клубу Роберт Левандовські. Ім'я другого гравця невідомо.
Сам Нагельсманн знає про факт критики у свою сторону. Він дуже болісно приймає його.
Раніше Нагельсманн розповів журналістам щодо свого бачення розвитку футболу в майбутньому.