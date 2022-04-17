Угорський плеймейкер приніс до активу "биків" три очки і вивів їх на третє місце в таблиці Бундесліги.
Баєр - Лейпциг, Getty Images
17 апреля 2022, 22:25
Завершився поєдинок 30 туру німецької Бундесліги, в якому леверкузенський Баєр приймав на своєму полі РБ Лейпциг.
Переможця цього протистояння визначив єдиний гол, автором якого став атакуючий півзахисник "биків" Домінік Собослаї на 69-й хвилині.
Таким чином, Лейпциг піднявся на третій рядок у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, тоді як Баєр опустився на четверте місце.
Баєр — Лейпциг 0:1
Гол: Собослаї, 69
Баєр: Градецькі — Інкап'є (Азмун, 88), Тапсоба, Та (Демірбай, 74) — Баккер, Арангіс, Паласіос (Пауліньо, 74), Андріх (Аларіо, 80), Коссуну – Шик, Діабі
Лейпциг: Гулачі — Гвардіол, Орбан, Клостерман — Хальстенберг (Анхеліньо, 73), Собослаї, Адамс (Хенрікс, 83), Форсберг (Ольмо, 58), Мукієле — Поульсен (Лаймер, 58), Сілва (Нкунку, 46)
Попередження: Інкап'є, Андріх – Гвардіол