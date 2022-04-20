Германия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Кубку Німеччини.

За підсумками першої півфінальної дуелі Кубку Німеччини визначився один із володарів путівки до вирішальної битви за трофей. Ним став представник Бундесліги Фрайбург, який зумів здолати друголіговий Гамбург за допомогою одразу трьох м’ячів у першій половині гри.

Господарі зуміли відповісти тільки завдяки зусиллям Роберта Глатцеля, який відзначився голом уже перед початком компенсованого часу, через що "динозаври" не мали шансів урятуватися.

Огляд матчу:

Гамбург — Фрайбург 1:3

Голи: Глатцель, 88 — Петерсен, 11, Гефлер, 17, Гріфо, 35

Гамбург: Оєр — Геєр, Вусковіч, Шонлау, Вагноман (Мухейм, 82) — Рейс (Кнауфманн, 69), Мефферт, Сухонен (Чакветадзе, 85) — Ятта (Аліду, 82), Глатцель, Кіттель.

Фрайбург: Флеккен — Шмід (Сілділія, 90+2), Лінхарт, Шлоттербек, Гюнтер — Еггештайн, Гефлер — Шаллаї (Голер, 64), Чон (Габерер 79), Гріфо (Вайсгаупт, 79) — Петтерсен (Деміровіч, 64).

Попередження: Мефферт, Рейс, Кауфманн, Геєр — Гюнтер, Гефлер, Шлоттербек, Вайсгаупт.

Джерело: MEGOGO.