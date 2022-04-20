Германия

Форвард може залишити мюнхенський клуб вже цього літа.

Співпраця мюнхенської Баварії та Роберта Левандовськи може підійти до свого завершення вже цього літа.

Німецький клуб готовий продати польского форварда за 40 млн євро, повідмляє Sport Bild. Агент футболіста вважає, що Барселона або ПСЖ спроможні заплатити саме цю суму.

Відзначається, що переговори між агентом Піні Захаві та босами "ротен" пройдуть найближчим часом.

Діючий контракт футболіста розрахований до літа 2023 року.

В поточному сезоні Левандовськи забив 47 м'ячів у 41 матчі за Баварію.

Зазначимо, що раніше наставник Барселони Хаві прокоментував можливе підписання футболіста.