Остаточно визначилися два претенденти в битві за трофей.
РБ Лейпциг — Уніон Берлін, Getty Images
21 апреля 2022, 08:00
У другому півфінальному поєдинку Кубку Німеччини РБ Лейпциг не без зайвих проблем зумів захистити статус головного претендента на перемогу в поточному розіграші турніру, на власному полі здолавши Уніон Берлін.
"Червоні бики" пропустили першими в середині першої половини гри, проте в другому таймі взялися до справи. Як підсумок, удале виконання пенальті збоку Адрієна Сілви та результативний вихід на заміну з голом у компенсований час від Форсберга дозволили команді Доменіко Тедеско впритул наблизитись до трофею.
У фінальній грі РБ Лейпциг зіграє проти Фрайбурга, який здолав Гамбург днем раніше.
Огляд матчу:
РБ Лейпциг — Уніон Берлін 2:1
Голи: Сілва, 61, Форсберг, 90+2 — Бекер, 25
РБ Лейпциг: Гулачі — Сімакан, Орбан, Гвардіол (Гальстенберг, 90) — Хенрікс, Лаймер, Анхеліньо — Ольмо, Собослаї (Форсберг, 61) — Сілва (Поульсен, 90), Нкунку.
Уніон Берлін: Рьоннов — Єкель (Беренс, 90+3), Кнохе, Баумагртль — Тріммель, Хедіра, Очіпка — Харагучі (Шафер, 64), Промель (Мьовальд, 90+3) — Авонії (Міхель, 77), Бекер (Фогльзаммер, 77).
Предупреждения: Лаймер, Сімакан — Кнохе, Хедіра, Міхель.
Джерело: MEGOGO.