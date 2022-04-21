Германия

Остаточно визначилися два претенденти в битві за трофей.

У другому півфінальному поєдинку Кубку Німеччини РБ Лейпциг не без зайвих проблем зумів захистити статус головного претендента на перемогу в поточному розіграші турніру, на власному полі здолавши Уніон Берлін.

"Червоні бики" пропустили першими в середині першої половини гри, проте в другому таймі взялися до справи. Як підсумок, удале виконання пенальті збоку Адрієна Сілви та результативний вихід на заміну з голом у компенсований час від Форсберга дозволили команді Доменіко Тедеско впритул наблизитись до трофею.

У фінальній грі РБ Лейпциг зіграє проти Фрайбурга, який здолав Гамбург днем раніше.

Огляд матчу:

РБ Лейпциг — Уніон Берлін 2:1

Голи: Сілва, 61, Форсберг, 90+2 — Бекер, 25

РБ Лейпциг: Гулачі — Сімакан, Орбан, Гвардіол (Гальстенберг, 90) — Хенрікс, Лаймер, Анхеліньо — Ольмо, Собослаї (Форсберг, 61) — Сілва (Поульсен, 90), Нкунку.

Уніон Берлін: Рьоннов — Єкель (Беренс, 90+3), Кнохе, Баумагртль — Тріммель, Хедіра, Очіпка — Харагучі (Шафер, 64), Промель (Мьовальд, 90+3) — Авонії (Міхель, 77), Бекер (Фогльзаммер, 77).

Предупреждения: Лаймер, Сімакан — Кнохе, Хедіра, Міхель.

Джерело: MEGOGO.