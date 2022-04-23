Германия

До вашої уваги результати матчів 31 туру німецького чемпіонату.

Відбулися поєдинки 31 туру німецької Бундесліги.

Кельн на своєму полі мінімально обіграв Армінію з рахунком 3:1, що дозволило "цапам" вийти на шосте єврокубкове місце.

Кельн — Армінія 3:1

Голи: Ут, 3, Модест, 43, Тільман, 86 — Хюберс, 33 (автогол).

У ще одній зустрічі Фрайбург втравтив перемогу над менхенгладбахською Боруссією, а берлінський Уніон зробив шикарний камбек у матчі проти Лейпцига з рахунком 2:1, забивши два м'ячі наприкінці другого тайму.

Фрайбург — Боруссія М 3:3

Голи: Гріфо, 49 (з пенальті), Гюнтер, 61, Лінхарт, 80 — Бенсабаїні, 3 (з пенальті), Емболо, 13, Штіндль, 90+3.

РБ Лейпциг — Уніон Берлін 1:2

Голи: Поульсен, 46 — Міхель, 86, Беренс, 89.

Баєр у свою чергу в гостях обіграв Гройтер Фюрт з рахунком 4:1, а єдина нічия була зафіксована у протистоянні між Айнтрахтом та Хоффенхаймом – їхня дуель закінчилася з рахунком 2:2.

Гройтер Фюрт — Баєр 1:4

Голи: Віллемс, 5 — Шик, 8, Азмун, 18, Пауліньо, 58, Паласіос, 84.

Айнтрахт — Хоффенхайм 2:2

Голи: Ндіка, 32, Камада, 66 — Ндіка, 12 (автогол), Рюттер, 78.