Германия

Завершився черговий матч Бундесліги.

В черговому матчі 32-го туру німецької Бундесліги Хоффенхайм приймав на своєму полі Фрайбург.

Команди почергове виходили в перед, але після того, як Гюнтер зрівняв рахунок у матчі, гості вже вирішили не випускати перемогу. Холер, а згодом Чжон У Йон ще по разу забили за Фрайбург, а за господарів поля відзначився Руді.

До кінця основного часу матчу залишалось шість хвилин, але Штрайх дуже грамотно збив темп замінами, та Хоффенхайм вже не змін заробити бодай нічию у цій зустрічі.

Хоффенхайм — Фрайбург 3:4

Голи: Крамаріч, 32, Штіллер, 49, Руді, 84 — Шалаі, 23, Гюнтер, 50, Хелер, 70, Чжон У Йон, 73

Попередження: Самассеку.