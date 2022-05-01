Германия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Бундесліги.

Уже перебуваючи в статусі чемпіона Німеччини останніх десяти років, мюнхенська Баварія дозволила собі подарувати перемогу Майнцу в гостьовій грі на полі "карнавальників". Не дивлячись на наближений до основного склад, "Червона машина" пропустила двічі ще до перерви, а єдиною її втіхою в підсумку став черговий гол Роберта Левандовські.

Огляд матчу:

Майнц — Баварія — 3:1

Голи: Буркардт, 18, Ніакате, 27, Баррейро, 57 — Левандовські, 33.

Майнц: Центнер — Карікол, Ніакате, Хак, Белль, Відмер — Баррейро (Штогер, 90+2), Штах (Бросінскі, 89), Кор (Папела, 90+2) — Буркардт (Боетіус, 81), Онісіво (Інгвартсен, 89).

Баварія: Ульрайх — Девіс, Ернандес (Куассі, 67), Зюле (Станішич, 79), Павар — Горецка (Сане, 46), Кімміх — Гнабрі, Чупо-Мотінг (Відовіч, 67), Забітцер (Мусіала, 46) — Левандовські.

Попередження: Кімміх, Ернандес, Павар, Сане.