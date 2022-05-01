Германия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Бундесліги.

Чемпіонські перегони в німецький Бундесліги вже не мають ніякого змісту, а за три тури до кінця змагань підсумкова друга сходинка дортмундської Боруссії також не залишає майже жодних сумнівів. Зрештою, усе це дозволяє команді Марко Розе грати в своє задоволення, тому вони вирішили в 32-му турі порадувати власних уболівальників зливою голів у невдалому протистоянні проти Бохума.

Огляд матчу:

Боруссія Д — Бохум 3:4

Голи: Голанд, 18, 30 (обидва — з пенальті), 63 — Польтер, 3, Гольтманн, 8, Локадія, 81, Пантовіч, 85 (з пенальті).

Боруссія Д: Хітц — Геррейру (Роте, 84), Загаду, Аканжи, Вольф (Рейнір, 84) — Беллингем, Вітсель (Пападопулос, 87) — Брандт (Мукоко, 87), Ройс, Біно-Гріффетс (Пасслак, 63) — Голанд.

Бохум: Ріманн — Бокхорн, Ляйтш, Машовіч, Гамбоа — Реджбечай (Левен, 84), Лосіла, Пантовіч — Асано (Цоллер, 72), Гольтманн (Антві-Аджей, 68), Польтер (Локадія, 72).

Попередження: Беллингем, Брандт, Роте, Пападопулос — Лосілья, Машовіч, Цоллер.