Германия

Результативність польського нападника знову вражає.

Мюнхенська Баварія у поточному сезоні достроково досягла рекордної десятої поспіль перемоги в німецькій Бундеслізі, яку б важко було уявити без значного вкладу її нападника Роберта Левандовські.

Звичним чином 33-річний виконавець забезпечив собі здобуття чергової "Золотої бутси" турніру, за 32 тури встигнувши відзначитися 34 результативними пострілами та трьома гольовими передачами.

Цікаво, що основу цього видатного показника складають м’ячі на виїзді.

Зокрема, поляк напередодні трохи підсолодив поразку власного клубу на полі Майнцу (1:3), разом із тим забезпечивши собі чергове видатне статистичне досягнення.

Майнц — Баварія — 3:1 Відео голів та огляд матчу

Для самого Левандовські цей м’яч дозволив довести до показника в 18 результативних пострілів під час гостьових ігор у Бундеслізі за поточний сезон.

Це — новий рекорд змагань, який раніше належав колишньому нападнику Боруссії Менхенгладбах та екс-головному тренеру Баварії Юппу Хайнкесу (сезон-1973/74), а також форварду РБ Лейпциг у минулому, Тімо Вернеру (2019/20), які забивали по 17 голів у матчах на виїзді за футбольний рік.

Додамо також і той факт, що в Бундеслізі за свою кар’єру Левандовські забив уже 311 голів.