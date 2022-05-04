Германия

Шахтар може за великі кошти продати власного форварда.

Донецький Шахтар напередодні дізнався, що братиме участь у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА, однак цим його виступам можуть передувати значні кадрові втрати.

До переліку гравців, які вже покинули клуб, має всі шанси долучитися талановитий український нападник Михайло Мудрик, у послугах якого зацікавився леверкузенський Баєр.

Як повідомляє німецька преса, 21-річному виконавцеві була запропонована угода до 2026-го року, у той час як за сам його перехід "фармацевти" заплатять 20 млн євро.

Конкурувати представник Бундесліги буде з представником англійської Прем’єр-ліги в особі Брентфорда, який запропонував таку ж саму кількість грошей за трансфер, а також із Міланом, Ювентусом та Севільєю, які також уважаються претендентами на цього виконавця.

До зупинки розіграшу українського чемпіонату, Михайло встиг зіграти 19 матчів, забивши при цьому два голи та віддавши дев’ять гольових передач.

Нагадаємо, що під час останнього благодійного матчу проти хорватського Хайдука гравець збірної України отримав пошкодження.