Германия

Футболіст змінив клуб у Німеччині.

Захисник збірної Німеччини та Боруссії М Маттіас Гінтер офіційно перейшов у Фрайбург.

Поки клуб не розголошує про тривалість контракту. Він приєднається до нових товаришів по команді влітку і буде грати під 28 номером.

"Я хотів зробити щось дуже особливе у своїй кар’єрі, і для мене немає нічого більш особливого, ніж повернутися до рідного клубу. Розвиток всього клубу, потенціал команди — просто космос. Цей загальний проєкт просто ідеально підійшов", — сказав Гінтер.

З 2005 по 2014 рік Гінтер виступав за Фрайбург та є вихованцем клубу. Він провів 81 матч у футболці "брайсгау".