Германия

Головний тренер команди Юліан Нагельсман надав гравцям два вихідні.

Вчора завершився матч 32 туру німецької Бундесліги, в якому Баварія поступилася Майнцу з рахунком 1:3.

За інформацією Bild, одразу після матчу більшість футболістів мюнхенської команди вирушили до аеропорту, звідки вилетіли на Ібіцу, щоб відзначити чемпіонський титул.

Також зазначається, що головний тренер команди Юліан Нагельсманн надав футболістам два вихідні дні.

Крім цього відомо, що лише четверо гравців, які були у заявці на гру з Майнцем, які не полетіли на Ібіцу. Серед них — два воротарі Мануель Нойєр та Свен Ульрайх.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Майнц — Баварія.