Германия

Чеський форвард продовжить виступати за "фармацевтів" наступного сезону.

Нападник леверкузенського Баєра Патрік Шік не залишить свій нинішній клуб у літнє трансферне вікно, незважаючи на інтерес з боку інших команд.

Про це повідомив спортивний директор "фармацевтів" Сімон Рольфес.

"Ніхто не повинен зв'язуватися з нами щодо Патріка, оскільки він гратиме з нами наступного сезону, це абсолютно ясно

Є інтерес, але він є ключовим гравцем у наших планах", — цитує слова Рольфеса журналіст Фабриціо Романо з посиланням на Bild.

У поточному сезоні Бундесліги Патрік Шік провів за Баєр 25 матчів, у яких забив 22 голи та віддав 3 асисти. Портал Transfermarkt оцінює 26-річного чеха у 40 мільйонів євро.