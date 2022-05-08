Германия

"Гірники" здобули важливу перемогу над Санкт-Паулі.

У рамках 33 туру другої Бундесліги Шальке на своєму полі приймав Санкт-Паулі.

"Гірники" зуміли здолати свого опонента (3:2), що дозволило господарям видобути 62 пункти та стати недосяжними для суперників за тур до кінця сезону.

Таким чином, Шальке повернувся до Бундесліги через рік після вильоту з неї.

Зазначимо, що Гамбург, Дармштадт, Вердер та Санкт-Паулі продовжать боротьбу за вихід до Бундесліги: одна путівок дасться безпосередньо напряму, а друга – через перехідні матчі.