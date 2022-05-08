Германия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Бундесліги.

У 33-му турі німецької Бундесліги леверкузенський Баєр мав вигравати гостьовий матч проти Гоффенгайму задля того, аби вже остаточно зняти будь-які питання щодо власної "бронзової" позиції за підсумками сезону. "Фармацевти" на тлі цього відповідального завдання примудрилися програти перший тайм, але вже в заключній фазі гри зуміли зібратися з думками.

Огляд матчу:

Гоффенгайм — Баєр 2:4

Голи: Рюттер, 22, Баумгартнер, 36 — Шик, 34, 76, Діабі, 73, Аларіо, 90+1.

Гоффенгайм: Бауманн — Кадержабек, Пош, Фогт, Раум — Баумгартнер (Руді, 69), Сасассеку (Бруун-Ларсен, 78), Шталлер — Даббур (Сков, 70) — Рюттер (Бебу, 55), Крамаріч.

Баєр: Градецькі — Коссуну, Та, Тапсоба, Інкап’є (Баккер, 46) — Арангіс, Андріх (Паласіос, 64) — Діабі, Азмун (Аларіо, 64), Пауліньо (Баумгартнер, 84) — Шик (Сінкгравен, 84).

Попередження: Даббур.