Германия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Бундесліги.

Дортмундська Боруссія в гостьовому матчі 33-го туру німецької Бундесліги проти головного аутсайдера змагань, Гройтер Фюрта, зняла майже всі можливі питання щодо чергових "срібних" медалей. У ворота "зелено-білих" відправилися додаткові два м’ячі після перерви, на тлі переможного для "джмелів" першого тайму.

Огляд матчу:

Гройтер Фюрт — Боруссія Д 1:3

Голи: Нганкам, 70 — Брандт, 26, 72, Пасслак, 77.

Гройтер Фюрт: Лінде — Грісбек, Вергівер, Іттер — Аста (Бауер, 71), Рашль (Грін, 71), Крістіансен (Дудзяк, 87), Тіллман (Сегін, 78), Левелінг — Нгакам (Абіама, 87), Хргота.

Боруссія Д: Хітц — Джан, Аканжі, Загаду — Вітсель, Беллінгем — Вольф (Пасслак, 68), Брандт, Ройс (Ферай, 90+2), Геррейру (Шульц, 68) — Голанд (Мукоко, 86).

Попередження: Тіллман — Аканжі.