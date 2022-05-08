Германия

Закінчився матч чемпіонату Німеччини.

В рамках 33 туру німецької Бундесліги франкфуртський Айнтрахт зіграв внічию з Боруссією М (1:1).

На початку поєдинку рахунок відкрив форвард гостей Плеа. Він отримав передачу від Лаймера та влучно пробив низом по воротах Траппа.

Але у другому таймі Пасенсія все ж відіграв гол для господарів. Португалець ідеально пробив з далекої відстані та вразив дев'ятку воріт.

Айнтрахт — Боруссія М 1:1

Голи: Пасенсія, 66 — Плеа, 4

Афнтрахт Ф: Трапп — Тута (Костіч, 46), Хасебе, Ндіка, Да Кошта (Ленц, 83), Чендлер — Ільзанкер (Соу, 65), Хрустіч, Баркок (Хауге, 58), Ламмерс (Камада, 58) — Пасенсія

Боруссія М: Зіппель — Бенсабеіні, Фрідріх, Бейер (Скаллі, 86), Нетц, Лайнер — Нойгаус, Хофманн, Плеа (Херрманн, 86), Штіндль — Емболо.

Попередження: Ільзанкер.