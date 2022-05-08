Германия

Мюнхенці, гарантувавши собі чемпіонський титул, втратили очки у другому матчі поспіль.

Завершився поєдинок 33 туру німецької Бундесліги, в якому Баварія приймала на своєму полі Штутгарт.

Командам виявилося недостатньо двох таймів, щоб виявити сильнішого, тож фінальний свисток зафіксував результативну нічию – 2:2.

Оскільки Баварія вже гарантувала собі чемпіонський титул за підсумками цього сезону, то цей результат ніяк не позначиться на підсумковому положенні "червоних" у таблиці.

Що стосується Штутгарта, то "автозаводці", як і раніше, розташовуються в зоні вильоту, на 16-му рядку, а від рятівного 15 місця їх відокремлюють три очки.

Баварія — Штутгарт 2:2

Голи: Мавропанос, 35 (аг), Мюллер, 44 — Томас, 8, Калайджич, 52

Баварія: Нойєр – Девіс, Ніанзу (Зюле, 63), Упамекано, Павар (Толіссо, 72) – Горецка (Рока, 72), Кімміх – Коман, Мюллер (Чупо-Мотинг, 85), Гнабрі (Забітцер, 86) – Левандоський

Штутгарт: Мюллер – Іто, Антон, Мавропанос – Соса, Каразор, Ендо, Фюріх (Кулібалі, 63) – Томаш (Ферстер, 75), Мармуш (Мангаля, 46) – Калайджич (Томмі, 79)

Попередження: Ніанзу, Девіс – Каразор, Фюріх, Кулібалі

Видалення: Коман, 90+6