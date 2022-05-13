Президент Баварії заявив, що поляк не піде з клубу.
Роберт Левандовські, Getty Images
13 травня 2022, 18:55
Президент мюнхенської Баварії Герберт Хайнер заявив, що Роберт Левандовські влітку не залишить клуб.
"Роберт Левандовскі має контракт з Баварією до червня 2023 року, і він його виконає на всі сто", — цитує Хайнера Фабріціо Романо.
Також за інформацією інсайдера, керівництво німецького гранду донесла цю інформацію те саме агенту поляка Піні Захаві.
Нагадаємо, що ЗМІ активно пишуть про можливий трансфер Роберта Левандовські в каталонську Барселону. Також з'явилась інформація, що у голеадорі зацікавлений ПСЖ.