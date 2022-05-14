Германия

Представляємо до вашої уваги головні ітриги останнього, 34 туру, нинішнього розіграшу чемпіонату Німеччини.

Мюнхенська Баварія вже кілька матчів тому традиційно гарантувала собі чемпіонський титул та навіть встигла відсвяткувати свій черговий тріумф. Також дортмундська Боруссія повернулася на своє "улюблене" друге місце, якщо порівнювати з "бронзою" минулого сезону, а ось леверкузенський Баєр виступить у наступній кампанії Ліги чемпіонів, оскільки вже точно нікуди не дінеться з третього рядка.

Здавалося б, все вже вирішено в цьому розіграші першості Німеччини, але останній тур далеко не для всіх команд стане приводом для відпочинку. Більше того, для когось вирішуватиметься майбутня доля в єврокубках, а для когось – питання збереження прописки в еліті німецького футболу.

Розклад матчів 34-го туру Бундесліги-2021/22

Лейпциг чи Фрайбург: хто забере останню путівку до Ліги чемпіонів?

Як ми вже сказали раніше, Баварія Мюнхен, Боруссія Дортмунд і Баєр Леверкузен вже нікуди не дінуться зі своїх призових місць і, як наслідок, наступного сезону на них чекає Ліга чемпіонів. Питання залишаються лише за останньою путівкою до групового етапу найпрестижнішого єврокубку, за яку в останньому турі боротимуться РБ Лейпциг та Фрайбург.

Для того, щоб Лейпциг зберіг своє четверте місце, йому необхідно обігравати на виїзді Армінію, що вже фактично майже вилетіла до другого дивізіону. Тоді буде абсолютно неважливо, який результат вийде у матчі Баєр – Фрайбург. "Биків" також більш ніж влаштує нічия з огляду на значну перевагу над Фрайбургом у різниці забитих та пропущених м'ячів. Поразки Лейпцигу буде достатньо лише у тому випадку, якщо його найближчий переслідувач не зможе обіграти Баєр.

Фрайбургу, у свою чергу, необхідно лише перемагати "фармацевтів" і сподіватися, що Лейпциг зазнає поразки від аутсайдера в особі Армінії. Тільки в такому разі підопічні Крістіана Штрайха посунуть команду Доменіко Тедеско на п'яту сходинку та сенсаційно потраплять до Ліги чемпіонів.

Хто потрапить до Ліги Європи та Ліги конференцій?

У правилах зазначено, що команда, яка посідає п’яте місце, і команда, яка виграє Кубок Німеччини, безпосередньо кваліфікуються до групового етапу Ліги Європи УЄФА. Однак, оскільки Лейпциг і Фрайбург є фіналістами цього сезону Кубка Німеччини, команда, яка фінішує шостою, отримає друге місце в груповому етапі Ліги Європи. Сьома команда, у свою чергу, зіграє в Лізі конференцій.

Велика різниця забитих і пропущених м'ячів означає, що Фрайбург практично гарантував собі участь у Лізі Європи. Лише важка поразка в Леверкузені в поєднанні з нищівними перемогами Уніона над Бохумом та Кельна над Штутгартом призвели б до сьомого місця Фрайбурга.

Уніон зіграє в Лізі Європи, якщо зможе перемогти вдома Бохум, і таким чином потрапить у шістку найкращих. Також буде достатньо нічиї, якщо Кельн не подолає Штутгарт. Якщо Уніон зіграє внічию, а Кельн переможе, то вирішальним фактором буде різниця забитих і пропущених. Поки що у клубу з Берліна в цьому аспекті перевага лише в один м'яч.

Що стосується Кельна, то для нього сценарієм мрії була б перемога над Штутгартом та поразка Уніона від Бохума. Нічия берлінців також влаштує "козлів", але, знову ж таки, тут все вирішуватиме різниця забитих і пропущених. До речі, за особистими зустрічами в Уніона перевага над Кельном (П1, Н1), якщо різниця забитих та пропущених у них буде за підсумком однаковою.

Герта чи Штутгарт: боротьба за останнє місце під сонцем

Гройтер Фюрт уже точно понизився у класі. Армінія, виходячи з різниці забитих і пропущених, також залишить елітний дивізіон Німеччини. Таким чином, Герта та Штутгарт розіграють між собою останнє залізобетонне місце у першій Бундеслізі. Команді, яка фінішує 16-ою, доведеться відстоювати своє місце в еліті у двоматчевому протистоянні плей-офф з клубом із другої Бундесліги, який фінішував цього сезону третім.

Найкраще рішення для Герти – уникнути будь-яким чином поразки в Дортмунді. Тоді берлінці гарантують собі участь у найвищому дивізіоні Німеччини наступного сезону, незалежно від того, як зіграє Штутгарт.

Штутгарту також потрібна лише перемога проти мотивованого Кельна. Нічия або поразка в будь-якому випадку принесуть для "автозаводців" підсумкове 16-те місце та путівку до плей-офф за виживання. Але, знову ж таки, Штутгарту замало перемагати Кельн. Йому також потрібна поразка Герти від невмотивованої дортмундської Боруссії.

Ще один малоймовірний варіант, але все ж таки варто про нього згадати. Армінія у разі розгромної перемоги над Лейпцигом та розгромної поразки Штутгарта від Кельна може зрівнятися з "автозаводцями" за різницею забитих і пропущених та уникнути прямого вильоту з еліти за рахунок особистих зустрічей зі Штутгартом (П1, Н1). За такого неймовірного розкладу Штутгарт безпосередньо опиниться у другій Бундеслізі, а Армінія вирушить у плей-офф за виживання.

Турнірна таблиця перед останнім туром