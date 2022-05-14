Германия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку.

Баварія в рамках поєдинку тридцять четвертого туру чемпіонату Німеччини вирушила в гості до Вольфсбурга та зіграла внічию.

Мюнхенці двічі вразили ворота суперника у першій таймі, але потім пропустили на початку першої половини, а після й у дебюті другої.

Огляд матчу:

Вольфсбург – Баварія 2:2

Голи: Вінд, 45, Крузе, 58 – Станишич, 17, Левандовськи, 40

Вольфсбург: Кастельс, Баку, Брукс (Борнаув, 90), Лакруа, ван де Вен (Русійон, 72), Герхардт (Вранкс, 72), Арнольд, Шлагер, Вінд, Крузе (Філіп, 83), Нмеча (Бялек, 83) .

Баварія: Нойєр (Фрюхтль, 81), Ернандес, Упамекано, Станішич, Девіс (Річардс, 81), Горетцька, Гнабрі (Сане, 67), Кімміх (Відович, 81), Мусіала, Мюллер (Шупо-Мотинг, 60), Левандовськи

Попередження: Нмеча (42), Упамекано (77), Річардс (88).