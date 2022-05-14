Германия

Польський нападник може перебратися до іншого клубу.

Роберт Левандовскі не поспішає продовжувати контракт із Баварією і, можливо, змінить клубну прописку.

"Цілком можливо, що це був мій останній матч у складі Баварії. Не можу сказати на 100%, але це можливо. Ми хочемо знайти найкраще рішення для мене та для клубу", — наводить слова поляка Viaplay Sport Polska.

Зазначимо, що у поточному сезоні 33-річний нападник провів 46 матчів, у яких відзначився 50 голами та сімома результативними передачами.

Нагадаємо, що Роберт Левандовські повторив чергове досягнення Герда Мюллера.