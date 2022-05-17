Германия

Українець заявив, що готовий залишитись у Німеччині.

Нападник збірної України Данило Сікан, контракт якого належить донецькому Шахтарю, другу половину сезону-2021/22 провів у німецькій Ганзі.

Футболіст в інтерв'ю УАФ заявив, що не проти продовжити свої виступи у Другій Бундеслізі.

"Почуваюся добре, трішки втомився після дороги. Проте все гаразд, мені відпочинок не потрібен, я готовий на всі сто, готуюся з гарним настроєм.

Щодо Ганзи, то ми задоволені тим, що зберегли місце у Другій Бундеслізі, але результат останнього матчу невтішний, адже ми програли. Проте в нас ще буде спроба в наступному сезоні зіграти краще.

У клубі я вже освоївся. Усі хлопці мені дуже допомагали із самого початку. Запитували, як справи, чим можуть допомогти мені та моїй сім’ї. Це мене дуже вразило", — сказав Сікан.

На рахунку 21-річного нападника 11 матчів, один гол та два асисти за Ганзу.