Германия

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу.

Фрайбург у рамках поєдинку фіналу Кубку Німеччини зіграє проти РБ Лейпциг на Олімпійському стадіоні у Берліні.

Фрайбург — РБ Лейпциг

Субота, 21 травня, 21.00. Олімпійський стадіон, Берлін. Головний арбітр зустрічі — Саша Штегеманн.

Фрайбург досить несподівано дійшов до фіналу Кубка Німеччини, але команда загалом провела дуже сильний сезон. Свідчить про те шосте місце турнірної таблиці, причому відставання від зони Ліги чемпіонів становить лише три бали. У заключному турі Бундесліги Фрайбург поступився Байєру з рахунком 1:2.

Фрайбург на шляху до фіналу пройшов Вюрцбургер Кікерс, Оснарбюк, Хоффенхайм, Бохум та Гамбург. Досить довгий турнірний шлях, проте слід зазначити, що з суперниками команді дуже щастило. У РБ Лейпциг, у свою чергу, були Зандхаузен, Бабельсберг, Ганза, Ганновер і Уніон Берлін — теж не найскладніший шлях.

У чемпіонаті Німеччини команда Доменіко Тедеско фінішувала на четвертому рядку турнірної таблиці, завдяки чому змогла кваліфікуватися до Ліги чемпіонів наступного сезону. З погляду результату "бики" показали себе наприкінці сезону не найкращим чином — нічия з Армінією, поразка Борусії М та виліт із Ліги Європи від Рейнджерс.

Тим не менш, саме РБ Лейпциг виглядає фаворитом цієї зустрічі. Статистика особистих зустрічей в останніх п'яти матчах між командами трохи говорить на користь Лейпцига – дві перемоги за двох нічийних результатів та поразки.

Обидві команди не мають серйозних кадрових втрат, а тому мають продемонструвати свій максимум у боротьбі за такий бажаний трофей.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Вайсхаупт, Кейтель, Шаде

Під питанням: Айдара