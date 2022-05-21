Германия

"Бики" вибороли титул у серії післяматчевих пенальті.

У рамках фінального поєдинку розіграшу Кубку Німеччини Фрайбург грав проти РБ Лейпціг.

Номінальні господарі відкрили рахунок у середині першої половини гри зусиллями Еггештейна, на що "бики" змогли відповісти ближче до кінця основного часу влучним ударом Нкунку. До того моменту Лейпциг вже грав у меншості після вилучення Халстенберга.

Додатковий час команди провели без забитих голів, тому доля титулу вирішувалася в серії одинадцятиметрових ударів, де Лейпциг виявився успішнішим.

Фрайбург – РБ Лейпциг 1:1 (серія пенальті – 2:4)

Голи: Еггештейн, 19 — Нкунку, 76

Фрайбург: Флєккен — Кюблер (Шмід, 86), Гульде, Лінхарт, Шлоттербек, Гюнтер — Хефлер, Гріфо — Еггештайн, Шаллаї (Деміровіч, 79), Хелер (Петерсен, 79).

РБ Лейпциг: Гулачі, — Клостерман, Орбан, Хальстенберг, Сімакан (Гвардіол, 113), Хенріхс — Кампль (Ольмо, 69), Форсберг, Лаймер, Нкунку — Андре Сілва (Собослаі, 61).

Вилучення: Халстенберг, 57, Кампль, 119