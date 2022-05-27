Мюнхенці готові здійснити гучний трансфер влітку.
садіо мане, getty images
27 травня 2022, 14:45
Мюнхенська Баварія продовжує роботу на трансферному ринку та готується підсилити команду одним із лідерів Ліверпулю.
Чемпіони Німеччині зацікавлені в підписанні Садіо Мане, повідомляє Флоріан Плеттенберг.
Наразі сторони ще не вступали в переговори, але в трансфері зацікавлений, насамперед, директор мюнхенців Хасан Саліхаміджич.
Мане веде перемовини із Ліверпулем щодо нового контракту, але вони просуваються із великими ускладненнями, чим і хоче скористатись Баварія.
В поточному сезоні Мане провів 50 матчів за "червоних", в яких забив 23 голи та віддав п'ять результативних передач.
Transfermarkt оцінює вінгера в 80 млн євро.
Раніше Баварія підписала захисника амстердамського Аяксу.