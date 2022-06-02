Германия

Нападник Баварії поділився думкою про відмову від подовження контракту між його польським партнером та клубом.

Нападник Роберт Левандовські наприкінці поточного сезону відмовився продовжувати контракт із мюнхенською Баварією, через що його взаємини з керівництвом команди були суттєво зіпсовані.

Це в свою чергу з великою часткою імовірності може спровокувати майбутній відхід польського виконавця вже під час літньої трансферної павзи, про що в своєму останньому інтерв’ю висловився партнер Левандовські по нападу Баварії Томас Мюллер.

"Наші стосунки на полі вам добре відомі. Але, природньо, що бізнес такий, яким він є. Усе може змінюватися.

Але щось завжди залишається сталим. Це — клуб. Він важливіший за нас, гравців", — заявив німецький виконавець.