Польський форвард заявив, що більше не хоче грати за Баварію.
Роберт Левандовські, Getty Images
30 травня 2022, 16:40
Нападник Баварії Роберт Левандовські має намір залишити мюнхенський клуб у літнє трансферне вікно.
"Моя ера у Баварії закінчилася. Я більше не бачу сенсу продовжувати грати за цей клуб.
Баварія – серйозний клуб, і я вірю, що вони можуть мене відпустити. Я не хочу тут грати.
Трансфер – найкраще рішення. Сподіваюся, вони мене не зупинять", — наводить слова Левандовські твіттер Bayern & Germany.
Нагадаємо, чинний контракт польського форварда з німецьким клубом розрахований до літа 2023 року.
Раніше в пресі ходили чутки про те, що Левандовські може перейти до Барселони, з якою вже погодив контракт, проте президент Баварії заявив, що поляк відпрацює свій контракт до кінця.