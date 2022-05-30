Германия

Польський форвард заявив, що більше не хоче грати за Баварію.

Нападник Баварії Роберт Левандовські має намір залишити мюнхенський клуб у літнє трансферне вікно.

"Моя ера у Баварії закінчилася. Я більше не бачу сенсу продовжувати грати за цей клуб.

Баварія – серйозний клуб, і я вірю, що вони можуть мене відпустити. Я не хочу тут грати.

Трансфер – найкраще рішення. Сподіваюся, вони мене не зупинять", — наводить слова Левандовські твіттер Bayern & Germany.

Нагадаємо, чинний контракт польського форварда з німецьким клубом розрахований до літа 2023 року.

Раніше в пресі ходили чутки про те, що Левандовські може перейти до Барселони, з якою вже погодив контракт, проте президент Баварії заявив, що поляк відпрацює свій контракт до кінця.