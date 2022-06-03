Боси мюнхенців не бажають пропонувати гравцеві більше 19 мільйонів євро на рік, тому, ймовірно, він змінить клуб.
Серж Гнабрі, Getty images
03 червня 2022, 18:39
Фланговий нападник Серж Гнабрі відмовився від чергової пропозиції Баварії продовжити контракт, який закінчується влітку 2023 року. Про це повідомляє Bild.
За інформацією джерела, востаннє керівництво чинного чемпіона Німеччини запропонувало 26-річному німцеві зарплату у розмірі 19 мільйонів євро на рік, але той відповів відмовою.
Баварія не збирається покращувати фінансовий аспект нової угоди, а нові переговори між футболістом та клубом не заплановані.
З огляду на це, швидше за все, Баварія продасть Гнабрі в літнє трансферне вікно, щоб не втратити його безкоштовно через рік.
Раніше повідомлялося, що лондонський Арсенал хотів би повернути Сержа Гнабрі на Емірейтс Стедіум. Потенційна угода оцінюється у 40 мільйонів євро.