Германия

Боси мюнхенців не бажають пропонувати гравцеві більше 19 мільйонів євро на рік, тому, ймовірно, він змінить клуб.

Фланговий нападник Серж Гнабрі відмовився від чергової пропозиції Баварії продовжити контракт, який закінчується влітку 2023 року. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, востаннє керівництво чинного чемпіона Німеччини запропонувало 26-річному німцеві зарплату у розмірі 19 мільйонів євро на рік, але той відповів відмовою.

Баварія не збирається покращувати фінансовий аспект нової угоди, а нові переговори між футболістом та клубом не заплановані.

З огляду на це, швидше за все, Баварія продасть Гнабрі в літнє трансферне вікно, щоб не втратити його безкоштовно через рік.

Раніше повідомлялося, що лондонський Арсенал хотів би повернути Сержа Гнабрі на Емірейтс Стедіум. Потенційна угода оцінюється у 40 мільйонів євро.