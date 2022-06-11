Германия

Польський нападник, як і раніше, хоче покинути Баварію.

Роберт Левандовскі розглядає різні варіанти продовження кар'єри наступного сезону.

Як повідомляє видання Bild, якщо польський нападник не зможе перейти до Барселони, свій пріоритетний варіант, то готовий буде обговорити трансфер із Парі Сен-Жермен.

У поточному сезоні 33-річний поляк забив 50 голів та віддав сім гольвоих передач у 46 матчах.

Відмітимо, що чинний контракт польського форварда з німецьким клубом розрахований до літа 2023 року.

Нагадаємо, що Баварія намагатиметься підписати Кейна на заміну Левандовські.