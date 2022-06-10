Германия

Німецький клуб починає розуміти, що не вдасться утримати польського форварда.

Нападник Тоттенгема Харрі Кейн може продовжити кар'єру в німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного англійця зацікавлена ​​Баварія.

Керівництво німецького клубу тепер повністю усвідомлює, що їй не вдасться утримати нападаючого Роберта Левандовські, який хоче змінити клуб у літнє трансферне вікно.

Чинний контракт Кейна зі "шпорами" розрахований до літа 2024 року. Минулого сезону Кейн провів 50 матчів, у яких забив 27 голів та віддав 10 результативних передач.

Чинна угода поляка з німецьким клубом розрахована до літа 2023 року і поки що його майбутнє залишається невизначеним.