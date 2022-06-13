Німецький клуб не хоче відпускати власного лідера.
Крістофер Нкунку, Getty Images
13 червня 2022, 10:13
Нападник німецького РБ Лейпциг Крістофер Нкунку провів приголомшливий сезон, за 50 матчів якого забив 35 голів та віддав 19 гольових передач.
Певна річ, що подібні показники 24-річного французького виконавця не могли залишитися поза увагою інших клубів, які одразу почали звертатися до "червоних биків" за інформацією відносно можливого трансфера їхнього гравця.
У розпорядженні РБ є угода з Нкунку строком до літа 2024 року, тому німці дуже неохоче йдуть на будь-які контакти, бажаючи залишити в команді якомога довше свого провідного виконавця.
Як повідомляє іспанська преса, французький Парі Сен-Жермен має наміри повернути до себе власного виконавця, однак за ним уже полює англійський манчестер Юнайтед.