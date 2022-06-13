Германия

Німецький клуб не хоче відпускати власного лідера.

Нападник німецького РБ Лейпциг Крістофер Нкунку провів приголомшливий сезон, за 50 матчів якого забив 35 голів та віддав 19 гольових передач.

Певна річ, що подібні показники 24-річного французького виконавця не могли залишитися поза увагою інших клубів, які одразу почали звертатися до "червоних биків" за інформацією відносно можливого трансфера їхнього гравця.

У розпорядженні РБ є угода з Нкунку строком до літа 2024 року, тому німці дуже неохоче йдуть на будь-які контакти, бажаючи залишити в команді якомога довше свого провідного виконавця.

Як повідомляє іспанська преса, французький Парі Сен-Жермен має наміри повернути до себе власного виконавця, однак за ним уже полює англійський манчестер Юнайтед.