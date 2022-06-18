Германия

За вісім років у клубі захисник так і не став повноцінним гравцем стартового складу.

Ще в геть юному віці центральний захисник Ларс-Лукас Май переїхав у 2014 році із академії Динамо Дрезден до мюнхенської Баварії задля отримання досвіду виховання в школі "Рекордмайстера".

Із тих пір минуло вже вісім років, але на рахунку вже 22-річного виконавця за цей період було лише дві появи на полі в складі основної команди.

Більшу частину виступів на професійному рівні він присвятив іншим клубам, виступаючи в них на правах орендних угод.

Досвід мандрівок поміж Дармштадтом, Вердером та Баварією зрештою створили всі передумови для того, аби вже цього міжсезоння футболіст залишив свій клуб, перейшовши до швейцарського Лугано.

"Ларс-Лукас прийшов до Баварії у віці 14 років і є хорошим прикладом відмінної підготовки в нашій молодіжній академії.

Він отримав два роки досвіду в нашій команді, а потім — ігрову практику в Дармштадті та Бремені, а тепер покаже свої якості у вищій швейцарській лізі.

Наша мета завжди полягає в тому, щоб побудувати відповідний план кар’єри для наших молодих гравців. Нам вдалося це з Ларсом Лукасом.

Лугано може розраховувати на добре підготовленого захисника. Бажаємо йому всього найкращого та успіхів", — наостанок заявив спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич.

Зрештою, у складі команд Баварії різних вікових груп 147 матчів, забивши дев’ять голів та віддавши п’ять гольових передач.