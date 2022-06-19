Германия

У півзахисника той самий агент, що й у Садіо Мане.

Мюнхенська Баварія цьогорічної трансферної кампанії є достатньо активною на ринку, та вже встигла досягти домовленості з Ліверпулем щодо придбання нападника "червоних" Садіо Мане.

Проте перелік бажаних для Юліана Нагельсманна виконавців на цьому не закінчується.

Після вдалих переговорів стосовно Раяна Гравенберха, Нуссаїра Мазрауї та вищезгаданого сенегальського нападника, "Рекордмайстер" ставить собі за мету домовитись із РБ Лейпциг щодо трансферу півзахисника Конрада Лаймера.

25-річний виконавець у цьому сезоні зіграв у 41 матчі, забивши при цьому п’ять голів та віддавши шість гольових передач.

"Червоні бики" б воліли продати австрійського футболіста клубу з іншої країни, проте, як зазначає італійський журналіст Фабріціо Романо, Баварія не збирається відступати від власних інтересів.

Цікаво, що Лаймер та Мане пов’язані поміж собою через контракти з агентською фірмою ROOF.