Германия

Окрім того, клуб бажає знайти підсилення ще й для лінії захисту.

Австрійський півзахисник Ксавьєр Шлагер усього лише за два сезони в німецькому Вольфсбурзі зумів стати важливою частиною основного складу команди, тому його відхід у поточне міжсезоння до РБ Лейпциг вимагатиме від "зелено-білих" ретельних пошуків гравця йому на зміну.

На німецькому трансферному ринку існує дуже приваблива пропозиція укласти контракт із півзахисником Флоріаном Гріллічем, який завершив відносини з Гоффенгаймом, отримавши статус вільного агента.

Однак 26-річний австрієць наразі бачить продовження своєї професійної кар’єри лише закордоном, тож Вольфсбург, за інформацією німецької преси, відклав це можливе підписання до найвіддаленішої позицію в черзі.

Тим часом, "вовки" також потребують підсилення в центрі захисту, куди станом на сьогодні розглядається тільки 20-річний гравець італійського Емполі Маттіа Віті.

Футболіст "адзуррі" в цьому сезоні зіграв 22 матчі.