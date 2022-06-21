Атакувальний півзахісник ПСВ Маріо Гьотце офіційно приєднався до франкфуртського Айнтрахту.

Контракт підписано до літа 2025 року, а сам клуб виплатив нідерландцям чотири мільйони євро.

Зазначимо, що на Гьотце також претендували Бенфіка та Інтер Майамі, проте Гьотце вважає за краще повернутися в чемпіонаті Німеччини.

Минулого сезону Гьотце провів 52 матчі, в яких забив 12 голів і віддав 11 результативних передач.