Германия

Півзахісник повернувся до Бундесліги.

Атакувальний півзахісник ПСВ Маріо Гьотце офіційно приєднався до франкфуртського Айнтрахту.

Контракт підписано до літа 2025 року, а сам клуб виплатив нідерландцям чотири мільйони євро.

Зазначимо, що на Гьотце також претендували Бенфіка та Інтер Майамі, проте Гьотце вважає за краще повернутися в чемпіонаті Німеччини.

Ihr wolltet ihn. Da habt ihr ihn! 🔥



Willkommen in Frankfurt, Mario Götze! 🙌#Götze2025 #SGE pic.twitter.com/nKondLAXSa — Europa League Sieger 2022 (@Eintracht) June 21, 2022

Минулого сезону Гьотце провів 52 матчі, в яких забив 12 голів і віддав 11 результативних передач.