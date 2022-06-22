Германия

Форвард незабаром приєднається до "джмелів".

Дортмундська Боруссія продовжує комплектацію команди перед стартом сезону-2022/23 та прийняла рішення замінити Ерлінга Голанда одразу двома виконавцями.

Так, після трансферу Каріма Адейємі, "джмелі" домовились про перехід форварда Аяксу Себастіана Алле, повідомляє Фабріціо Романо.

Сума трансферу складатиме 35 млн євро, а особистий контракт із футболістом вже узгоджений.

У сезоні-2021/22 Алле провів 42 матчі у всіх турнірах: на його рахунку 34 голи та 9 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що хавбек Боруссії Дортмунд може приєднатись до Ньюкаслу.