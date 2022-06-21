Германия

Трансфер бельгійця може коштувати "сорокам" 15 мільйонів євро.

Півзахисник дортмундської Боруссії Торган Азар може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, у послугах 29-річного бельгійця зацікавлений Ньюкасл, який готовий зробити пропозицію керівництву "джмелів".

Також наголошується, що німецький клуб готовий відпустити футболіста за 15 мільйонів євро.

Азар виступає за Борусію з 2019 року. Минулого сезону він провів 29 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу.