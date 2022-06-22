Германия

Мюнхенський гранд не планує розлучатися зі своїм зірковим форвардом.

Після завершення сезону в німецькій Бундеслізі лідер та зірковий нападник Баварії Роберт Левандовські заявив про бажання змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно.

Одна, за словами директора "червоних" Олівера Кана, ситуація шодо 33-річного поляка не змінилася — Баварія не збирається його продавати.

"Щодо Левандовські, то мало що змінилося. У нього все ще є діючий контракт до 2023 року. Тут, у Баварії, ми з нетерпінням чекаємо Роберта на перший день тренувань після відпустки", — цитує слова Кана журналіст Фабриціо Романо.

Минулого сезону Левандовські провів 46 матчів, у яких забив 50 голів і віддав 7 результативних передач.