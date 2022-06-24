Германия

Функціонер зізнався, що мюнхенський гранд готовий відпустити німецького вінгера.

Вінгер Баварії Серж Гнабрі може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно, оскільки йому не вдається домовитися з клубом щодо умов нового контракту.

Спортивний директор мінхенців Хасан Саліхаміджич висловився про майбутнє 26-річного німця.

"Ми дуже хочемо зберегти Гнабрі. Я сподіваюся, що він обере Баварію. Але якщо гравець не хоче вирішувати за клуб, то ми можемо знайти рішення, яке влаштує всіх", — цитує слова Саліхаміджича журналіст Фабриціо Романо.

Нагадаємо, що контракт Гнабрі з Баварією спливає влітку 2023 року. Минулого сезону німець провів 45 матчів, у яких забив 17 голів та віддав 10 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Гнабрі зацікавлені мадридський Реал та лондонський Арсенал.