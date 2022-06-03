Німецький вінгер може змінити клуб.
Серж Гнабрі, getty images
03 червня 2022, 22:27
Серж Гнабрі продовжує розглядати різні варіанти розвитку кар'єри у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє Sky Germany, німецький вінгер зацікавив два клуби — мадридський Реал та лондонський Арсенал, за який він виступав раніше.
Цього сезону Серж провів за Баварію 45 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 17 голів і віддав 10 результативних передач.
Нагадаємо, що Гнабрі відхилив чергову багатомільйонну пропозицію Баварії.