Германия

Німецький вінгер може змінити клуб.

Серж Гнабрі продовжує розглядати різні варіанти розвитку кар'єри у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє Sky Germany, німецький вінгер зацікавив два клуби — мадридський Реал та лондонський Арсенал, за який він виступав раніше.

Цього сезону Серж провів за Баварію 45 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 17 голів і віддав 10 результативних передач.

Нагадаємо, що Гнабрі відхилив чергову багатомільйонну пропозицію Баварії.