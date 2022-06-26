Германия

Талановитий форвард навряд перейде до Ньюкаслу.

Нападник Реймсу Юго Екітіке став однією з трансферною цілей низки клубів по всій Європі.

Довгий час футболіста пов'язували із Ньюкаслом, який готовий був придбати форварда та вже погодив трансфер із французьким клубом.

Тим не менш, цей перехід навряд чи може відбутись, адже Екітіке — перший у списку трансферів мюнхенської Баварії на той випадок, якщо команду залише Роберт Левандовські, повідомляє Мануель Вез.

В минулому сезоні Екітіке провів 24 матчі за Реймс у Лізі 1, в яких забив десять голів та віддав чотири результативні передачі.

Transfermarkt оцінює форварда у 28 млн євро.

Раніше стало відомо, яку суму Ньюкасл запропонував за Екітіке.