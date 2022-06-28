Германия

Футболіст переміг в голосуванні вболівальників.

Нападник мюнхенської Баварії Томас Мюллер став найкращим футболістом клубу в сезоні-2021/22.

У вболівальницькому голосуванні гравець набрав 26% усіх голосів. На другому місці опинився Джамал Мусіала із результатов у 19%, а трійку найкращим замкнув Роберт Левандовські — 18%.

Минулого сезону Мюллер провів 45 матчів на клубному рівні, в яких забив 13 голів та віддав 25 результативних передач.

Раніше форвард висловився щодо бажання Роберта Левандовські залишити команду.