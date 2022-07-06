Германия

Проте цей трансфер навряд чи наразі є досяжним для клубу.

На тлі все більш імовірної втрати головного нападника Роберта Левандовські, мюнхенська Баварія активно вивчає стан справ на трансферному ринку в пошуках нових гравців для ланки атаки.

Під час цього процесу "Рекордмайстер" уже встиг запросити до себе нападника англійського Ліверпуля Садіо Мане, однак на цьому процес підбору кадрів не добіг свого кінця.

Незмінний чемпіон Німеччини останніх 10 років мав на столі ще один цікавий варіант — трансфер нападника мадридського Атлетіко Жуана Феліша, за якого "матрацники" свого часу заплатили майже 128 млн євро.

Однак чинний контракт 22-річного португальця завершується лише в 2026 році, тож його поточна трансферна вартість змусила Баварію відкласти наміри щодо придбання на більш пізній термін.

За минулий сезон Феліш відіграв 33 матчі, забивши дев’ять голів та віддавши шість гольових передач.