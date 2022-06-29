Испания

Поляк б'ється за право піти з мюнхенського клубу.

Як повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, Барселона повідомила Баварію про нову пропозицію щодо Роберта Левандовські, і повідомила про це польського форварда. Раніше писалося, що вона складатиме 40 мільйонів євро+10 бонусами.

Сам Роберт повідомив "синьо-гранатових", що готовий і надалі чекати на своє підписання, і сподівається, що особисте стосунки його агента Піно Захаві і президента "Барси" Жана Лапорти допоможуть у цьому питанні.

Раніше каталонці просили Левандовські та ще двох футболістів почекати, поки клуб знайде гроші.