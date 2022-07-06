Германия

Півзахисник перебуває на шляху до розташування чемпіонів країни.

Колишній головний тренер німецького РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн, який станом на сьогодні посідає відповідну посаду на чолі мюнхенської Баварії, гарно знайомий із можливостями своїх колишній футбольних підопічних, тож не дивно, що за останній рік відносини між клубами помітно пожвавились.

Наступним гравцем "червоних биків", після Дайо Упамекано та Марселя Забітцера, який перейде до "Рекордмайстера", може стати півзахисник Конрад Лаймер.

Баварія розглядає його кандидатуру ще з початку поточного трансферного вікна, утім просування шляхом перемовин із РБ Лейпциг іде за повільним сценарієм.

Однак зрештою, як повідомляє німецька преса, поява 25-річного австрійця в Мюнхені є фактично невідворотною.

Клуб та гравець уже встигли домовитись щодо контракту, тож найближчим часом варто очікувати на фінальні раунди перемовин між клубами.

Лаймер за останній сезон зіграв у 42 матчах, забивши п’ять голів та віддавши шість гольових передач.