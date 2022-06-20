Мюнхенці хочуть посилитись півзахисником.
Конрад Лаймер, getty images
20 червня 2022, 19:59
Баварія розглядає різні варіанти посилення складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, мюнхенський клуб просунувся в переговорах щодо трансферу півзахисника РБ Лейпциг Конрада Лаймера.
25-річний виконавець у цьому сезоні зіграв у 41 матчі, забивши при цьому п’ять голів та віддавши шість гольових передач.
Нагадаємо, що трансфер Шлагера жодним чином не стосується можливого переходу Лаймера до Баварії.