Германия

Футболіст перебрався у Німеччину з Нідерландів.

Дортмундська Боруссія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання нападника Аякса Себастьяна Алле.

Контракт з голеадором підписаний на чотири роки — до літа 2026. Поки невідомо, якою є офіційна сума трансфера за гравця.

Нагадаємо, що Алле у минулому сезоні Галлер став найкращим бомбардиром Ередивізі (21 гол), та забив 11 м'ячів за Аякс у Лізі чемпіонів.

"Ми дуже раді, що змогли підписати Себастьяна Алле, досвідченого центрального форварда, який нещодавно творив сенсацію в Лізі чемпіонів, а також знає Бундеслігу. Себастьян має високий рівень фізичної присутності, а також дуже витривалий.

Завдяки своєму досвіду він може дати нашим молодим гравцям підтримку та стабільність в атаці. У переговорах з нами він чітко дав зрозуміти, що хоче чогось досягти з Боруссією" , — сказав новий спортивний директор Боруссії Себастьян Кель.