Германия

Довгограюча сага нарешті наближається до свого завершення.

Минулий сезон Другої німецької Бундесліги став черговим прикладом невдалої спроби Гамбургу повернутись до елітного дивізіону, після чого "динозаври" почали переглядати власну кадрову політику.

Уже не перше трансферне вікно вихованцем місцевої школи футболу правим захисником Йошою Вагноманом цікавився Штутгарт, проте тільки цього літа почались якісь конкретні кроки вбік здійснення цього переходу.

"Шваби" спочатку домовились із 21-річним виконавцем щодо контракту до 2026 року, після чого вдало спробували вмовити Гамбург на компенсацію в розмірі 3,7 млн євро з можливими бонусами в 0,8 млн євро.

Окрім того, представник другого ешелону німецького футболу залишив за собою право на 10% від наступного продажу.

За останній футбольний рік Вагноман зіграв лише 16 матчів (2 голи + 2 гольові передачі) через пошкодження сухожилля на початку сезону.